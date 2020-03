Europese aandelenmarkten zijn de week flink in de plus begonnen na de slechtste beursweek sinds 2008. De Amsterdamse AEX-index stond omstreeks 9.45 uur 2,7 procent hoger. Hiermee herstelt de index zich ietsjes. Vorige week verloor de index bijna 13 procent vanwege zorgen over het coronavirus.

Ook andere Europese aandelenmarkten herstellen zich een beetje. De Duitse DAX-index staat ruim 1,5 procent hoger en de Franse CAC40 gaat er 1,8 procent op vooruit.

De Italiaanse FTSE MIB-index toont slechts een klein plusje van 0,2 procent. Binnen Europa wordt Italië het hardst geraakt door het coronavirus, inmiddels kampt het land met bijna tweeduizend besmettingen. Economen zijn bang dat de virusuitbraak de economie in een recessie zal duwen omdat vooral de noordelijke regio geraakt wordt, en dat is de economische motor van het land.

Aandelenmarkten in Azië tonen maandag ook veel groene cijfers. Zaterdag kwamen cijfers naar buiten over de stand in de industrie en de dienstensector. De bedrijvigheid in die sectoren bleek flink te zijn gedaald in februari, nadat verschillende fabrieken hun deuren vanwege het coronavirus hadden gesloten.

Toch staat de index van Sjanghai maandag 3,38 procent hoger. De Japanse Nikkei-index koerst bijna 1 procent hoger en de Kospi-index van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel won 0,9 procent. Alleen in Australië stond de belangrijkste aandelenindex op een min van 0,8 procent.