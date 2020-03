Aandelenmarkten in Azië beginnen de week positief nadat vorige week de koersen vanwege het coronavirus waren gekelderd. In China ging de beursindex met maar liefst 3 procent omhoog, ondanks dat dit weekend duidelijk werd dat de Chinese economie op zijn gat ligt.

Zaterdag kwamen cijfers naar buiten over de stand in de industrie en de dienstensector. De bedrijvigheid in die sectoren bleek flink te zijn gedaald in februari, nadat verschillende fabrieken hun deuren vanwege het coronavirus hadden gesloten.

Toch staat de index van Sjanghai maandag 3,38 procent hoger. De Japanse Nikkei-index koerst bijna 1 procent hoger en de Kospi-index van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel won 0,9 procent. Alleen in Australië stond de belangrijkste aandelenindex op een min van 0,8 procent.

Vorige week was een van de meest dramatische weken op de aandelenmarkten sinds de financiële crisis. Beleggers vrezen dat de verspreiding van het coronavirus de wereldeconomie flink zal doen krimpen. Hierdoor daalde de AEX-index bijna 10 procent in waarde. Ook andere indexen verloren met soortgelijke cijfers.