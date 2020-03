Webwinkels spelen in op de gigantische vraag voor handzeep en desinfecterende handgel, schrijft De Telegraaf zaterdag. Een flesje van 50 centiliter dat bij Albert Heijn normaliter wordt aangeboden voor tachtig cent, viel op de site van bol.com te vinden voor 19,50 euro.

De webshop zegt in gesprek met de krant dat de advertentie werd aangeboden door een externe leverancier. "Wij hebben de extreem hoge prijzen geconstateerd. Ze staan niet in verhouding met de normaal gangbare bedragen die betaald worden en gaan de advertentie verwijderen", aldus woordvoerder Tamara Vlootman.

Op de site is de betreffende 'aanbieding' inderdaad niet meer te vinden. Wél is er nog een andere optie voor twee flesjes van 60 centiliter, waarvoor belangstellenden dertig euro voor moeten betalen. In de reviews regent het kritiek op de webwinkel, die als 'oplichters' worden bestempeld.

Niet alleen handzeep, maar ook mondkapjes werden tegen woekerprijzen aangeboden op het platform. "De komende periode gaan wij prijzen op dergelijke producten nauwlettend in de gaten houden om verdere misstanden te voorkomen", zegt Vlootman.

NU.nl schreef vrijdag al dat winkels en drogisterijen moeite hadden om lege schappen aan te vullen. Zo heeft Kruidvat twee keer zoveel handzeep met antibacteriële werking verkocht, terwijl de verkoop van handgel vijf keer zo hoog is als in dezelfde periode in voorgaande jaren.