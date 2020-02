Zondag vanaf klokslag 0.00 uur is reizen met het openbaar vervoer gratis in Luxemburg. Het kleine landje wordt hiermee het eerste land ter wereld met kosteloos openbaar vervoer.

De maatregel wordt ingevoerd door de Luxemburgse regering om het autogebruik minder aantrekkelijk te maken. Met 670 auto's per duizend inwoners is Luxemburg het land in Europa met de meeste auto's per duizend inwoners, aldus cijfers van Eurostat. Het land staat bekend om zijn grote hoeveelheid verkeersopstoppingen.

Om inwoners te stimuleren de auto te laten staan en de trein of bus naar het werk te nemen, pompt Luxemburg tot 2027 bijna 4 miljard euro in het treinnetwerk. De regering verwacht dat door het gratis ov en de extra investeringen het aantal ov-gebruikers met 20 procent zal toenemen in de komende vijf jaar.

Critici denken dat het plan van de Luxemburgse regering niet het beoogde effect zal hebben. Zij wijzen erop dat er niets verandert aan een van de redenen waarom er zoveel auto's op de weg zijn in Luxemburg: de goedkope brandstofprijzen. Omdat de brandstofprijzen zo laag liggen, komen veel automobilisten uit naburige landen naar Luxemburg om daar te tanken.