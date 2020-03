Aandelenkoersen storten in, economen verlagen groeiverwachtingen en Apple maakt minder iPhones. Kort samengevat: de wereldeconomie voelt de uitbraak van het coronavirus. We proberen de gevolgen voor de wereldeconomie hier op een rijtje te zetten.

Wie naar de economische gevolgen van het coronavirus kijkt, kijkt in eerste instantie naar China. Het land is zowel de productiefabriek van de wereld als het kloppend hart van de wereldeconomie: de Chinese economie is goed voor 17 procent van de wereldeconomie.

Door de uitbraak van het coronavirus is er echter zand in de machine gekomen. Een groot deel van de arbeiders die normaliter in Chinese fabrieken werken kon na de nieuwjaarsvakantie door de uitbraak niet meer terugkeren naar fabrieken, waardoor deze stil zijn komen te liggen.

En dat heeft gevolgen voor de Chinese industrie: de zogeheten inkoopmanagersindex, een belangrijke graadmeter voor de industrie daalde in februari naar 35,7 punten, tegenover 50 in januari. Elke score onder de 50 wijst op een krimp.

Productieproblemen in Nederland voelbaar

Het gesputter van de Chinese industrie wordt ook in Nederland gevoeld. Coolblue besloot maandag de prijzen te verhogen en de marketing uit te zetten, om zo de verkopen te minderen en de voorraad te spekken. Retailexpert Paul Moers zei dinsdag tegen NU.nl dat hij verwacht dat winkels als Blokker en Action ook problemen met leveringen vanuit China gaan krijgen.

Die gebrekkige levering blijkt ook uit cijfers van maritiem onderzoeksbureau Dewly. Door het coronavirus zijn er al 105 containerlijnvaarten vanuit Azië naar Europa en Noord-Amerika geschrapt.

Buiten Nederland komen techgiganten als Apple ook in de problemen door de problemen in China. Apple kan bijvoorbeeld minder iPhones produceren door de problemen in Chinese fabrieken. Ook moest het bedrijf winkels sluiten door de coronavirusuitbraak. Apple verwacht dan ook dat de omzet lager uitvalt dan eerder verwacht.

Harde klap voor het toerisme

De reisbranche zit ook in de hoek waar de klappen vallen. Meerdere vliegmaatschappijen hebben vluchten geschrapt, werknemers gesmeekt om vakantie op te nemen en winstwaarschuwingen afgegeven. KLM vliegt bijvoorbeeld tot zeker eind maart niet meer naar China en heeft laten weten te moeten bezuinigen door de virusuitbraak.

Ook de vakantiebranche wordt geraakt. Toeristen schrappen veel reizen naar China en omliggende landen, terwijl andere landen juist minder Chinese toeristen zien. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire zei vorige week tegen CNBC dat Frankrijk 30 tot 40 procent minder toeristen over de vloer heeft gehad dan normaal rond deze tijd van het jaar.

Door de terugval in toerisme komen ook aanverwante sectoren als de horeca in de problemen. Zo gaf hotelboekingplatform Booking.com een omzetwaarschuwing en zei dat het aantal boekingen 10 procent lager kan uitvallen door het virus.

Beurzen vrezen wereldwijde recessie

Door de problemen die het coronavirus veroorzaakt, verwachten economen en instellingen zoals het IMF dat de groei van de wereldeconomie lager zal uitvallen. Credit Suisse verwacht dat de groei door het coronavirus 0,3 procentpunt lager uitvalt op 2,2 procent, wat volgens de definitie van het IMF (een groei lager dan 2,5 procent, red.) duidt op een wereldwijde recessie.

De angst voor een wereldwijde recessie heeft de afgelopen week tot bloedrode beursdagen geleid. Sterker nog: aandelenbeurzen beleefden de slechtste week sinds oktober 2008, het hoogtepunt van de financiële crisis. De Amsterdamse AEX-index verloor een kleine 14 procent, op Wall Street sloten de Dow Jones- en S&P 500-indices de beursweek respectievelijk 12 en 11 procent lager af.