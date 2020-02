De Belastingdienst heeft bijna twintig jaar lang een geheim registratiesysteem gebruikt waarmee zeker 180.000 Nederlanders, buiten hun kennis om, werden aangemerkt als potentiële fraudeurs, schrijven RTL Nieuws en Trouw zaterdagochtend. Zij konden zich derhalve niet verdedigen tegenover de zware beschuldigingen, maar ondergingen als verdachte cliënten wel "intensievere behandelingen".

Van de personen werden talloze hoeveelheden data verzameld, zoals gegevens over de partner en kinderen tot eerdere strafrechtelijke feiten en ontvangen fiscale boetes. Aan de hand van de informatie merkte de Belastingdienst adressen en postcodes als 'besmet' aan en werden risicoprofielen gecreëerd, aldus de media.

Privacyexperts zeggen dat de geheime lijst inbreuk maakte op de privacywetgeving.

Het ministerie van Financiën meldt in een reactie dat het omstreden systeem donderdag offline is gehaald. Een jaar eerder zou in een rapport al zware kritiek zijn geuit op het programma, dat bekendstaat als de Fraude Signalerings Voorziening (FSV), waarna een poging werd gedaan om de databank op te schonen.

Een tweede privacyexpert zou het rapport in november in handen hebben gekregen, waarna een nieuwe vernietigende conclusie volgde. De zwarte lijst zou leiden tot "stigmatisering van hele groepen, terwijl die burgers worden aangepakt op basis van onjuiste, verouderde of niet goed gecheckte informatie".

Daarop is alsnog besloten het programma definitief stop te zetten. In de toekomst moet een nieuw systeem volgen, dat volgens de Belastingdienst "het gebruik van privacygegevens serieus neemt en verantwoordelijkheid neemt".