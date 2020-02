Er is een run ontstaan op handzeep en desinfecterende handgel sinds het coronavirus Nederland heeft bereikt. Drogisterijen kampen met lege schappen en moeten alle zeilen bijzetten om de voorraad aan te vullen. Bij Kruidvat is de verkoop van handgel vijf keer zo hoog als dezelfde periode in voorgaande jaren.

Ook de handzeep met antibacteriële werking is bijna niet aan te slepen. Daarvan wordt bij Kruidvat twee keer zoveel verkocht als normaal.

"We hebben hier al een aantal weken geleden op geanticipeerd en de voorraden verhoogd. Maar als het op het schap staat, is het zo weer uitverkocht. Sommige klanten nemen gelijk de hele voorraad mee", zegt José Mes, woordvoerder van Kruidvat, vrijdag tegen NU.nl. De keten telt in Nederland 968 winkels.

Ook bij Trekpleister, dat ruim tweehonderd winkels heeft, is een vergelijkbare trend te zien, ziet Mes, die ook voor deze drogist het woord voert. "We zagen de vraag al een aantal weken toenemen, maar sinds het weekend is het echt hoog."

Schaarste door gigantische vraag

"Het begint schaars te worden", bevestigt Sylvia van Orden van drogisterijketen DA. "We proberen nu alles uit de markt te halen dat nog beschikbaar is, om onze winkels mee te vullen, maar vanuit de hele wereld komt nu gigantisch veel vraag naar dit soort producten."

Het valt haar op dat bij een griepepidemie doorgaans de paracetamol, neusspray en hoestdrankjes veel verkocht worden. "Dit koopgedrag is echt meer preventief, om besmetting te voorkomen."

Ook Etos en Albert Heijn zien dat het COVID-19-virus Nederland bezig houdt. "We zien het bijvoorbeeld aan de stijgende vraag naar hygiëneproducten zoals handzeep en zakdoekjes", schrijft een zegsvrouw per mail.

Lege schappen op de afdeling hygiëne bij de Albert Heijn. (Foto: NU.nl/Thomas Kragten)