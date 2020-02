Ook vrijdag zijn aandelenmarkten diep in het rood gegaan door de vrees dat het coronavirus zich verder uitbreidt. Een uur na de opening stond maar liefst ruim 4 procent in de min.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Ook in de rest van Europa zagen beleggers het somber in. In Duitsland stond de toonaangevende DAX-index tegen 11.00 uur ruim 4 procent lager en ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stonden aandelen diep in de min.

Beleggers vrezen dat de uitbraak van het coronavirus de wereldeconomie zal beschadigen, maar vooral de onzekerheid die het virus veroorzaakt vreet aan het vertrouwen van investeerders.

Het wordt nog maar mondjesmaat duidelijk hoe lokale economieën en de wereldeconomie worden verstoord door het virus.