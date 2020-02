De Rotterdamse haven verwerkt als gevolg van het coronavirus 20 procent minder afvaarten naar China. De haven denkt dat het containervervoer dit jaar met 1 procent zal dalen door de uitbraak van het COVID-19-virus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Normaliter is 45 procent van alle internationale containers in de haven bestemd voor of afkomstig uit Azië. Door de uitbraak van het virus staat vooral het containertransport onder druk.

"Mocht de verspreiding van het coronavirus verder doorzetten, dan is de verwachting dat er in de haven van Rotterdam zo'n 2 miljoen ton goederen per maand minder wordt overgeslagen", aldus de haven.

De haven meldt verder dat de GGD Rotterdam-Rijnmond heeft laten weten dat de kans op besmetting in de haven erg klein is. "Er worden dan ook, naast de reguliere hygiënevoorschriften, geen aanvullende maatregelen geadviseerd."