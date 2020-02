Vegaburgermaker Beyond Meat heeft vorig jaar de omzet zien stijgen naar 279,9 miljoen dollar (255,3 miljoen euro), meldt het Amerikaanse concern bij de presentatie van de jaarresultaten. Dit is een ruime verdrievoudiging ten opzichte van 2018, toen een omzet van 87 miljoen dollar werd geboekt.

Toch waren beleggers niet te spreken over de cijfers. Onder de streep bleef namelijk een nettoverlies van 452.000 dollar over. Het concern had te maken met hoger dan verwachte investeringen en marketingkosten. Het aandeel stond nabeurs 10 procent lager.

Bestuursvoorzitter Seth Goldman maakte bekend de dagelijkse leiding van het bedrijf over te dragen, maar wel lid van de raad van bestuur te blijven.

Beyond Meat heeft sinds de oprichting nog nooit winst geboekt. Vorig jaar bedroeg het verlies 7,5 miljoen dollar, een jaar eerder ging het om een verlies van 12,4 miljoen dollar.

Aan de andere kant timmert het bedrijf flink aan de weg bij de introductie van de producten in de Amerikaanse markt. Inmiddels zijn de vleesvervangers van Beyond Meat in 4 procent van de Amerikaanse restaurants beschikbaar.