Verhuurapp Airbnb gaat verhuurders die niet geregistreerd staan bij de gemeente waarin zij wonen, weren van het platform, vertelt medeoprichter Nathan Blecharczyk vrijdag in gesprek met NRC. Daarnaast wordt er een plan ontwikkeld zodat omwonenden van verhuurde appartementen in "drukke wijken" gemakkelijk ongeregeldheden kunnen melden.

Buurtbewoners moeten binnenkort een telefonische hulplijn tot hun beschikking hebben waar zij bijvoorbeeld geluidsoverlast kunnen melden, aldus Blecharczyk.

De maatregel om niet-geregistreerde verhuurders te verwijderen, speelt in op een wet die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld: politici willen verhuurders verplichten om hun woning bij de gemeente te registreren. De woning krijgt een nummer toegekend dat op iedere advertentie zichtbaar moet zijn.

Volgens meerdere Nederlandse gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, liet de wet te wensen over, omdat Airbnb niet voldoende verplichtingen opgelegd zou krijgen. Volgens Blecharczyk wil de verhuursite de gemeenten tegemoet komen en op eigen initiatief verhuurders weren, als zij niet geregistreerd zijn.

De tactiek die Airbnb wil hanteren, is volgens NRC niet waterdicht: zo gaat het verhuurplatform alleen controleren of er een registratienummer is ingevoerd, maar wordt niet gekeken of deze is verkregen bij de lokale gemeente. Een verhuurder met een verzonnen nummer kan dus buiten schot blijven.