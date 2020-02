De beurzen op Wall Street zijn donderdag diep in het rood gesloten. De onrust onder beleggers om de verspreiding van het virus COVID-19 zorgde er onder meer voor dat de toonaangevende Dow Jones liefst 1.190.95 punten (4,4 procent) lager sloot: nog nooit leidde de index een dergelijk verlies op één dag.

Ook de Amerikaanse Nasdaq-index en S&P 500 sloten respectievelijk 4,6 procent en 4,4 procent lager: de slechtste dag sinds augustus 2011, aldus CNBC. Het totale verlies deze week liep daarmee op tot boven de 10 procent: een dergelijke correctie vond nog niet eerder plaats in zo'n korte tijdsduur.

Apple en Microsoft kregen met een koersdaling van 6,5 procent en 7,1 procent grote klappen. Het coronavirus zou doelen van de bedrijven in de weg zitten, aldus woordvoerders. Ook het aandeel van Best Buy ging met bijna 5 procent onderuit nadat het bedrijf waarschuwde voor de impact van het coronavirus.

Vermoedelijk lopen de verliezen vrijdagochtend bij de openingen van de beurs verder op: Amerikaanse beleggers vrezen dat de daling zich dan voortzet.

Beurzen wereldwijd onderuit door coronavirus

Medio februari sloot de Dow Jones nog op een recordhoogte van 29.500 punten. Maandag verdween al een enorm deel van dat positieve nieuws als sneeuw voor de zon, toen de index het grootste verlies in twee jaar tijd leed. Daarmee ging alle geboekte winst van dit jaar verloren.

Niet alleen in Amerika gingen de beurzen onderuit: zo sloot de Nederlandse AEX donderdag 3,8 procent lager en daalde in Australië de toonaangevende ASX200-index direct na de opening met 4 procent. In het Verenigd Koninkrijk kreeg de FTSE 100 met 3,5 procent een zware klap, terwijl in Japan de Nikkei 225 ook ruim 2 procent lager sloot.