Het aantal ongelukken op de werkvloer is vorig jaar verder opgelopen, blijkt donderdag uit cijfers van Inspectie SZW. Het aantal arbeidsongevallen nam toe van 4.368 in 2018 naar 4.474 in 2019. Ondanks de toename van het aantal ongevallen, kwamen bij de incidenten minder mensen om het leven.

Vorig jaar kwamen in totaal 69 mensen om het leven door arbeidsongevallen, 2 minder dan in 2018. Inspectie SZW meldt dat verreweg de meeste fatale ongelukken plaatsvonden in de bouw. Ook in de sectoren industrie, vervoer en opslag en de agrarische sector vielen veel slachtoffers. De definitie die de voormalige arbeidsinspectie voor een arbeidsongeval gebruikt is simpelweg "een ongeval dat plaatsvindt tijdens of door werkzaamheden".

"Vorig jaar overleed vaker dan één keer per week iemand door een ongeluk op het werk. Duizenden anderen raakten gewond of hielden ernstig letsel over. We blijven erop hameren dat veiligheid van levensbelang is", schrijft inspecteur-generaal Marc Kuipers.

Bij bedrijven met minder dat tien werknemers vielen in de afgelopen jaren gemiddeld genomen de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen. Per 100.000 werknemers waren gemiddeld 67 mensen betrokken bij een arbeidsongeval.

"Het begint met betere bewustwording in bedrijven", aldus Kuipers. "Zet op een rij waar de gevaren op de werkvloer zijn en pak die aan. Zo kunnen ongevallen voorkomen worden. De Inspectie SZW gaat stevig inzetten op voorlichting en handhaving."