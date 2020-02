Het coronavirus zal grotere gevolgen hebben voor de wereldeconomie dan de SARS-uitbraak van begin deze eeuw, voorspelt de voorzitter van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot donderdag.

"Hoewel het te vroeg is om precies te meten wat de gevolgen van deze virusuitbraak zijn, kan ik veilig zeggen dat het de wereldeconomie harder zal raken dan SARS, zei de DNB-voorzitter in een toespraak in Amsterdam.

Met de uitspraken volgt Knot de uitspraken van andere economen, zoals IMF-directeur Kristalina Georgieva, die hetzelfde zeiden over de wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus.

"SARS werd door de hele wereld gevoeld en markten verloren er ruim 40 miljard dollar (36,4 miljard euro) door. Sindsdien is China uitgegroeid van de zesde wereldeconomie, naar de op een na grootste", aldus de centralebankvoorzitter.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ziet de economische schade ook al. Een woordvoerder van het IMF zegt dat het VN-orgaan verwacht dat de economische groei naar beneden bijgesteld moet worden.

Grote bedrijven als Microsoft, Apple en Philips hebben inmiddels laten weten dat ze lagere resultaten zullen boeken door het virus. De multinationals worden geraakt omdat de productie van leveranciers in landen als China hapert.