De Nederlandse muziekindustrie heeft in 2019 een omzet gedraaid van 206,8 miljoen euro, een stijging van 13,2 procent. Dit is de sterkste omzetgroei van de afgelopen vijf jaar, meldt belangenvereniging NVPI.

Het grootste deel van deze omzet kwam uit streaminginkomsten. In 2015 kwam 50 procent van de inkomsten in de branche uit streaming, nu is dat gestegen naar 80 procent.

De groei is ook te danken aan Nederlands muzieksucces. Zo wist artiest Frenna met het album Francis in 2019 de hoogste plek op de hitlijsten te veroveren, na het winnen van een Edison. In de Single top 100 domineerde het nummer Hij Is Van Mij van Kris Kross Amsterdam. Verder scoorden ook artiesten zoals Maan, Snelle, Boef, Lil' Kleine, en Duncan Laurence.

De verkoop van fysieke muziekproducten nam af van 45,5 miljoen euro naar 40,6 miljoen euro. Hoewel vinyl de afgelopen jaren erg populair was, daalde de verkoop in 2019 juist.