Duitse autoriteiten zijn donderdag een kantoor van ABN AMRO in Frankfurt binnengevallen in een onderzoek naar dividendfraude, melden verschillende Duitse media.

Een woordvoerder van het openbaar ministerie in Keulen bevestigde dat er een inval werd uitgevoerd in een onderzoek naar zogeheten cum-extransacties.

In november vielen de autoriteiten ook al het kantoor in Frankfurt binnen. Toen ging het eveneens om een onderzoek in het zogeheten CumEx-schandaal.

Eerder meldde onderzoeksplatform Follow the Money dat ABN AMRO betrokken was bij fraude met dividendbelasting. Meerdere financiële partijen zouden hierbij misbruik hebben gemaakt van belastingafspraken tussen landen.

Fraudeurs deden het lijken alsof ze dividendbelasting hadden betaald, terwijl dat in werkelijkheid niet was gebeurd. Deze fraude was mogelijk door de aandelen even voor de uitbetaling van het dividend aan te kopen en de aandelen daarna weer te verkopen.