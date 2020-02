Hotels bieden kamers op de eigen website vaak goedkoper aan dan op vergelijkingssites als Booking.com, Expedia.nl en Hotels.com, zegt de Consumentenbond donderdag.

De consumentenorganisatie vergeleek de prijzen van kamers van dertig hotels in Amsterdam, Groningen, Berlijn en Parijs. Bij 25 hotels werden prijsverschillen gevonden.

In totaal werden in 29 gevallen verschillen ontdekt: veertien keer had de kamer op de site van het hotel de goedkoopste prijs, acht keer had Expedia de goedkoopste kamer en in zeven gevallen was Booking.com of Hotels.com het voordeligst.

Vaak gaat het om een prijsverschil van enkele euro's, maar bij sommige hotels kunnen de verschillen aardig oplopen. Zo kostte een kamer in een hotel in Amsterdam 178 euro per nacht op de eigen site, maar 217 euro per nacht bij Booking.com.

In principe mogen hotels zelf geen lagere prijzen hanteren, maar dat lijkt toch te gebeuren. De Consumentenbond geeft als tip meerdere sites te checken voor prijzen. Ook levert een account of abonnement op een nieuwsbrief van een hotel een lagere prijs op.