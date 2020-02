Internetbank Bunq zag het totale saldo van klanten in 2019 voor het derde jaar op rij verdubbelen, meldt de bank donderdag in een blogbericht. Bunq-klanten stalden vorig jaar in totaal 433 miljoen euro bij het bedrijf. De groei werd gestuwd door de verdere uitrol van de internetbank in Europa.

Het is het derde jaar op rij dat de bank de kaspositie verdubbelt. Waar gebruikers vorig jaar 433 miljoen bij de internetbank stalden, was dat een jaar eerder nog 211 miljoen euro. In 2017 hadden Bunq-klanten bij elkaar 104 miljoen euro op een rekening staan.

De groei is aangejaagd door een verdere uitrol van de internetbank naar de rest van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland en Noorwegen. Het bedrijf is nu actief in totaal dertig Europese landen.

Bunq schrijft verder belangrijker te worden voor bestaande klanten. 62 procent van de premiumklanten gebruikte Bunq voor de dagelijkse uitgaven. Ook hebben klanten gemiddeld meer geld op hun rekening staan. In december 2019 was dat gemiddeld 2.322 euro.