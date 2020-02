De Nederlandse Spoorwegen maakt het reizen per trein voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar een stuk goedkoper. Vanaf de zomer komt het spoorbedrijf met twee speciale treinkaartjes, waarmee reizen 50 tot 60 procent goedkoper worden.

Zo komt er een dagkaart van 7,50 euro waarmee jongeren onbeperkt kunnen reizen buiten de spitsuren. Deze kaart kan via de NS-app worden gekocht, ook als de treinreizigers geen OV-kaart heeft.

Met een weekendkaart van 15 euro kunnen jongeren het hele weekend onbeperkt vrij reizen naar elk station in het land. Deze optie wordt in tegenstelling tot de dagkaart alleen beschikbaar in abonnementsvorm.

De NS hoopt met deze kortingen meer jongeren de trein in te krijgen. "We willen de trein een logische keuze maken voor een nieuwe generatie reizigers", zegt Tjalling Smit, lid Raad van bestuur NS.

Door reizen met de trein goedkoper te maken, hoeven ouders niet langer hun kinderen telkens met de auto weg te brengen, zegt Smit. "Jongeren kunnen straks betaalbaar en zelfstandig op pad, de ouders niet meer hun auto te pakken en het is nog duurzaam ook.”

De nieuwe alternatieven zijn vanaf aankomende zomer beschikbaar. Na een half jaar volgt een evaluatie. "Mocht deze onverwachts tegenvallen, dan gaat NS andere maatregelen onderzoeken om meer jongeren voor de trein te laten kiezen", aldus de NS.