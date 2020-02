Geldtransporteur Brink's neemt de waardetransportactiviteiten van G4S over in zeventien landen, waaronder Nederland en België, meldt het bedrijf woensdag. Hiermee maakt Brink's na vijf jaar geleden te zijn vertrokken, weer zijn intrede in Nederland.

Brink's, voluit The Brink's Company, betaalt 860 miljoen dollar (bijna 790 miljoen euro) voor de overname. In Nederland komen door de overname duizend medewerkers bij Brink's te werken. Het huidige management voor die medewerkers blijft nog aan.

In totaal heeft het onderdeel van G4S dat wordt overgenomen zo'n 25.000 medewerkers, 168 vestigingen en 3.700 voertuigen. Door de aankoop breidt Brink's de activiteiten uit van 41 naar 55 landen.

"G4S is de leidende speler in Nederland en we zullen in deze markt blijven investeren om verder te groeien", zegt Chris Parks, senior vicepresident bij Brink's. "Door te blijven investeren in nieuwe technologieën, zoals mobiele oplossingen voor cashmanagement, bieden wij groeikansen voor onze medewerkers, nieuwe diensten voor onze klanten en kunnen we herinvesteren in de markten die we bedienen."

Brink's Nederland kwam in 2015 in handen van het Duitse concern Wincor. Vorig jaar kwamen deze activiteiten in handen van G4S toen het geldautomatentak SecurCash overnam.