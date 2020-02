De Duitse regering overweegt tijdelijk het grondwettelijke mechanisme te schrappen dat de schuldenniveaus van het land beperkt, meldt persbureau Bloomberg woensdag op basis van een anonieme bron.

In het plan worden schulden van lokale overheden verplaatst naar de federale overheid. Hierdoor krijgen de lokale overheden meer ruimte om te investeren in projecten.

De maatregel zou op applaus kunnen rekenen in Europa. Onder anderen de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, bekritiseerde eerder het beleid van de Duitse overheid om de uitgaven niet op te laten lopen.

Het afgelopen jaar is de economische groei in Europa gedaald en beleidsmakers verwachten dat de groei dit jaar verder zal afnemen. Steun moet daarom komen van overheden, is de gedachte. Duitsland, de grootste economie in Europa, heeft nog veel ruimte om de uitgaven op te schroeven vergeleken met andere overheden.