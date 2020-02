De Amerikaanse techbedrijven Google en Microsoft gaan een deel van hun productie versneld vanuit China verhuizen naar andere delen in Zuidoost-Azië, schrijft de zakenkrant Nikkei Asian Review woensdag op basis van ingewijden bij beide bedrijven. Reden voor de versnelde verplaatsing van de productie naar andere delen in Zuidoost-Azië is de uitbraak van het coronavirus, dat vooralsnog vooral China heeft geraakt.

Steeds meer techbedrijven willen door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China minder afhankelijk zijn van het laatstgenoemde land. Ze kiezen er daarom voor om delen van hun productie over te hevelen naar omringende landen. Ingewijden zeggen tegen Nikkei Asian Review dat de uitbraak van het COVID-19-virus de verplaatsing van delen van de productie versnelt.

De zakenkrant meldt dat Google de productie van de nieuwe budgetsmartphone van het bedrijf, die waarschijnlijk Pixel 4A gaat heten, in april zal beginnen in Noord-Vietnam. Google zal volgens ingewijden het nieuwe vlaggenschip van het bedrijf, die naar verwachting Pixel 5 zal heten, ook in Vietnam gaan bouwen, maar dan in de tweede helft van 2020.

Google zou volgens Nikkei Asian Review zelfs aan leveranciers hebben gevraagd of het mogelijk was om apparatuur die in China bij de productie gebruikt werd, los te koppelen en naar Vietnam te verschepen.

Waar Google de smartphoneproductie deels naar Vietnam wil overhevelen, kijkt het bedrijf naar Thailand voor de productie van smarthomeproducten, zoals de Nest-speakerset.

Ook Microsoft start de productie van de Surface-lijn, waaronder laptops en pc's, eerder dan verwacht in Noord-Vietnam. Het Japanse zakenblad schrijft dat de productie op zijn vroegst in het tweede kwartaal van dit jaar zal worden opgestart.