Volwassen inwoners van Hongkong kunnen binnenkort een extraatje van de overheid verwachten. De Hongkongse regering gaat namelijk geld uitdelen om de economie van de speciale administratieve regio aan te jagen. Volwassen inwoners krijgen binnenkort 10.000 Hongkong dollar, omgerekend ongeveer 1.200 euro.

De maatregel wordt genomen om de bevolking aan te sporen om meer uit te geven. De Hongkongse economie sputtert al tijden als gevolg van uitbraak van het coronavirus in de regio en de aanhoudende demonstraties in het land. Het land zit inmiddels al geruime tijd in een recessie en zag de economie in 2019 met 1,2 procent krimpen.

"De sociale gebeurtenissen van de afgelopen maanden en de coronavirusepidemie hebben de Hongkongse economie hard geraakt", zei Paul Chan, de minister van Financiën bij de presentatie van de begroting, waar het helikoptergeld onderdeel van uitmaakt.

Hongkong is niet de enige in de regio die direct geld aan inwoners gaat geven om de economie te stimuleren. Singapore maakte vorige week eenzelfde stap bekend: Singaporesen die ouder zijn dan twintig jaar krijgen ergens tussen de 100 en 300 Singaporese dollar, omgerekend tussen de 66 en 197 euro.