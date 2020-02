Panasonic stopt met de zonnecelproductie die het bedrijf samen heeft opgezet met Tesla in New York, meldt de Nikkei Asian Review woensdag. De partijen zouden wel verder samen willen werken bij de productie van batterijen voor de elektrische auto's van Tesla.

Sinds 2016 werkten Tesla en het Japanse Panasonic al samen in de productie van zonnecellen. Panasonic financierde onder meer een deel van de uitrusting van de 'gigafabriek' in Buffalo. Als onderdeel van de samenwerking zouden zonnecellen van Panasonic gebruikt worden in de zonnepanelen van Tesla.

Naar verluidt zou Tesla ook zonder Panasonic de productie gaande willen houden. Het bedrijf, dat vooral bekend is van de populaire elektrische auto's, heeft namelijk een flinke subsidie gekregen van lokale overheden om de fabriek in Buffalo te plaatsen.