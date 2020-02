KLM gaat op de kosten letten vanwege de gevolgen van het coronavirus, bevestigt de luchtvaartmaatschappij woensdag in gesprek met NU.nl. Het concern heeft tot eind maart alle vluchten naar China geschrapt wegens de uitbraak van het COVID-19-virus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het concern gaat onder meer minder investeren in IT- en vastgoedprojecten en marketing. Verder is er een gedeeltelijke vacaturestop. Alleen bestaande vacatures bij operationele afdelingen worden ingevuld.

In een brief aan het personeel schrijft financieel directeur Erik Swelheim dat de impact van het coronavirus significant zal zijn en maar gedeeltelijk kan worden opgevangen met de kostenbesparingen.

Het bedrijf gaat ook minder krachten van buiten het bedrijf inhuren. Consultants en andere adviseurs kunnen alleen via het bestuur worden ingehuurd. Verder moet het opnemen van vrije dagen gestimuleerd worden.

Ook benadrukt de financieel directeur dat er minder bijeenkomsten buiten het bedrijf plaats moeten vinden. De communicatie met Air France en andere partners moet zoveel mogelijk worden gehouden via videoconferentie.