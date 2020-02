De optie voor treinreizigers om een beetje extra te betalen voor meer comfort verdwijnt in treinen tussen Friesland en Groningen. De eerste klas zal vanaf 13 december niet meer voorkomen in de treinen van Arriva. De twee provincies, de opdrachtgevers van Arriva, vinden de eerste eersteklascoupés niet meer nodig in de lijn tussen Leeuwarden en Groningen

Door de eersteklascoupés te vervangen komt er meer ruimte voor verbetering van de tweede klasse, stelt Arriva in een persbericht. Passagiers die in Friesland en Groningen in tweedeklascoupés reizen krijgen vanaf 13 december bijvoorbeeld de beschikking over klaptafels en USB-poortjes om smartphones op te laden. "Hierdoor wordt de reiservaring voor iedereen verbeterd", zegt een woordvoerder van de provincie Groningen.

Ook zullen de nieuwe treinen aparte stiltecoupés krijgen. In de huidige treinen zijn deze niet afgesloten, waardoor de coupés nog niet volledig stil zijn.

De volledige tweedeklastreinen van Arriva zijn niet uniek in Nederland: tussen Dordrecht en Geldermalsen rijden treinen van Qbuzz ook alleen met een tweede klasse.

Alle NS-treinen hebben zowel een eerste als een tweede klas. De NS-lijnen die naar Friesland en Groningen rijden behouden dus nog gewoon de klassieke treinindeling.