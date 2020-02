Zo'n 7.900 mensen hebben interesse getoond in een trip naar de ruimte met het bedrijf Virgin Galactic van de excentrieke miljardair Richard Branson, meldt het ruimtetoerismebedrijf dinsdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

Avonturiers die met Bransons ruimtetoerismebedrijf de ruimte in willen, moeten hiervoor een aanbetaling van 1.000 dollar (omgerekend 920 euro) doen. Wie daarna echt de ruimte in wil, moet daar vervolgens nog eens 250.000 dollar voor betalen.

Voor 250.000 dollar krijg je bij Virgin Galactic een vlucht van ongeveer negentig minuten, waarin je een paar minuten gewichtloosheid kunt ervaren.

Het ruimtetoerismebedrijf maakt dinsdag bekend dat het verlies in het vierde kwartaal is opgelopen naar 73 miljoen dollar. De omzet was 529.000 dollar.

Het bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar en in 2021 een flinke boost zal krijgen. Branson hoopt aan het eind van dit jaar de eerste toeristen de ruimte in te brengen.