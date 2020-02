De CEO van The Walt Disney Company Bob Iger heeft per direct zijn functie neergelegd, Dat maakte het entertainment- en mediabedrijf dinsdag bekend. Na vijftien jaar maakt hij plaats voor een opvolger.

Bob Iger (69) was al eerder van plan om met pensioen te gaan, maar hij besloot nog wat langer te blijven om de fusie met 21th Century Fox in goede banen te leiden. Ook de streamingsdienst Disney+ is inmiddels van start, en dat vond Iger het juiste moment om het stokje over te dragen.

Zijn opvolger als CEO is Bob Chapek die de afgelopen jaren al leiding gaf aan de pretparken van Disney en de merchandise-afdeling. Iger blijft tot eind 2012 nog wel aan als voorzitter van de raad van bestuur.

Bopb Iger volgde in 2005 Michael Eisner op als topman van Disney. Onder zijn leiding werd animatiestudio Pixar overgenomen, net als Marvel Entertainment (Iron Man, The Avengers) en Lucasfilm met de Star Wars-franchise en de Indiana Jones-films.