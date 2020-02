Het belang dat de Nederlandse Staat vorig jaar nam in Air France-KLM is flink minder waard geworden. Maar volgens het ministerie van Financiën is het gelukt om een betere positie aan tafel te krijgen.

Het belang van uiteindelijk 14 procent werd in februari 2019 voor in totaal 744 miljoen euro aangekocht, inclusief bijkomende kosten.

Onder meer door de impact van het COVID-19-virus is dit belang nu nog maar 479 miljoen euro waard. Een papieren verlies van 265 miljoen euro, of omgerekend 35,6 procent.

Op de dag dat de Staat bekendmaakte een belang te hebben genomen in de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij stond het aandeel op 11,44 euro. Aan het einde van de handel op dinsdag werd er zo'n 8,02 euro voor betaald.

Het bedrijf keert geen winst uit aan aandeelhouders, dus ook op die manier heeft de overheid weinig plezier gehad van het belang.

Groter belang altijd duurder

Corné van Zeijl, analist bij vermogensbeheerder ACTIAM, legt uit dat je als grote belegger altijd een premie betaalt, simpelweg omdat er een groot belang wordt gekocht. Meer vraag betekent nou eenmaal een hogere prijs. Wanneer die vraag wegvalt, zal de prijs ook een beetje dalen.

Verder is ook een deel van de aandeeldaling te wijten aan het coronavirus. Air France-KLM heeft veel vluchten naar China die zijn stilgelegd. Naar verwachting gaat dit het bedrijf 150 tot 200 miljoen euro kosten. Als belegger is het moeilijk om te anticiperen op zulke gevolgen, merkt Van Zeijl op.

Kabinet wil vooral invloed op bedrijf uitoefenen

Maar het ging de Staat niet om financieel gewin, benadrukt de analist ook. Met het belang wil het kabinet rechtstreeks invloed uitoefenen op de toekomstige ontwikkelingen bij het bedrijf. Zo moeten de Nederlandse publieke belangen optimaal gewaarborgd worden.

En volgens het ministerie van Financiën is dat ook deels gelukt. De invloed is toegenomen en Nederland is vooral beter op de hoogte van wat er gebeurt bij het concern. "Eerder was het zo dat we pas achteraf van belangrijke besluiten hoorden. Nu wordt Nederland als tweede aandeelhouder vooraf geconsulteerd", zegt een woordvoerder van het ministerie.

Zij verwijst ook naar een situatie in 2017. Branchegenoten Delta en China Eastern namen toen een flink belang in Air France-KLM. De Nederlandse regering werd daarover een dag van tevoren geïnformeerd. Zo'n situatie zou zich nu niet meer voordoen. Regelmatig is er contact met het bestuur over allerlei onderwerpen. "Dat zijn nu nog geen grote dingen geweest, maar je merkt dat we nu daadwerkelijk een stem hebben."