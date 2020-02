Aandelenmarkten kleurden dinsdag opnieuw dieprood door zorgen van beleggers om de gevolgen van het coronavirus. Investeerders vrezen dat de wereldeconomie flink last zal hebben van het virus.

De AEX-index sloot woensdag bijna 2 procent in de min. Op maandag sloot de toonaangevende Amsterdamse beursindex al 3,9 procent lager Ook in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verloren aandelen flink. De Europese beurzen begonnen de dag juist met licht herstel.

In de Verenigde Staten stonden de aandelenmarkten ruim 1 procent lager rond 17.30 uur.

Dinsdag werd bekend dat het aantal coronagevallen in Italië is opgelopen tot 283. Verder worden op Tenerife bijna duizend toeristen in quarantaine gehouden. Ook in Kroatië is een coronageval ontdekt en verder zijn er twee personen in de Oostenrijkse plaats Innsbruck positief getest op het virus.