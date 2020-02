Supermarktketen Jumbo is de goedkoopste als je op zoek bent naar A-merken als Coca-Cola en Dreft, maar die lage prijs kun je niet overal krijgen, concludeert de Consumentenbond. Jumbo hanteert namelijk verschillende prijsniveaus: de laagste prijsniveaus zijn slechts in 16 procent van de winkels in Nederland te vinden.

De Consumentenbond onderscheidt vier verschillende prijsniveaus bij de supermarktketen: lage prijzen (16 procent van de winkels hanteert deze), prijzen van laag/midden niveau (30 procent), prijzen van midden/hoog niveau (10 procent) en hoge prijzen (44 procent).

De dure Jumbo-filialen liggen met name in Noord-Nederland, waar minder concurrentie is. Uit het overzicht van de Consumentenbond blijkt bijvoorbeeld dat in Friesland uitsluitend dure Jumbo's staan.

De prijsverschillen kunnen aardig oplopen, stelt de consumentenorganisatie. Zo kost een doos Dreft wasmiddel van 1.050 gram in Utrecht 1,99 euro en in Groningen 5,53 euro. Wasmiddel van Dash kost in Utrecht 3,99 euro en in Groningen 6,47 euro.

Jumbo is overigens niet de enige supermarktketen met verschillende prijsniveaus. Ook Hoogvliet zou verschillende prijsniveaus gebruiken, maar de prijsverschillen zijn hier kleiner. Bij de Plus geldt alleen voor huismerken een prijsverschil tussen filialen.