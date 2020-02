Nederlandse winkels als Blokker en Action die veel producten uit China halen kunnen vanwege de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus met tekorten te maken krijgen, voorspelt retaildeskundige Paul Moers. Webwinkel Coolblue besloot maandag de prijzen te verhogen om zo de verkoop te verminderen en de voorraden te spekken uit angst voor gebrekkige levering uit China.

"De wereld heeft niet in de gaten hoe kort de bestellijnen tegenwoordig zijn", zegt Moers. Hiermee bedoelt hij dat een hapering in het productiesysteem aan de ene kant van de wereld nu veel sneller gevoeld wordt dan in het verleden. "De afhankelijkheid van China en Zuid-Korea is gigantisch. We zien nu hoe de wereld aan elkaar gebonden zit", aldus de retail- en merkendeskundige.

Door de virusuitbraak in China is de productie in veel fabrieken vertraagd of zelfs stil komen te liggen, waardoor leveranciers vanuit het land minder spullen kunnen leveren aan bedrijven als Coolblue. Hierdoor besloot het bedrijf maandag de prijzen te verhogen en tegelijkertijd de marketing uit te zetten om zo hun "hele grote schuren tot de nok toe te vullen".

Moers denkt dat het bedrijf hiermee hoopt dat de omzet ietsjes afneemt, maar dat het concern niet plots met een lege voorraadkast komt te zitten, waardoor de omzet in één klap kan instorten.

'Blokker en Action gaan tegen tekorten aanlopen'

De retailexpert voorspelt dat andere grote winkels als Blokker en Action hetzelfde als Coolblue gaan ondervinden en tegen leveringsproblemen gaan aanlopen, wat tot lege schappen kan leiden als ze hier niets tegen doen. Beide winkelketens waren dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

Moers geeft bedrijven die veel spullen uit China en Zuid-Korea halen advies mee: "Het is heel simpel, ik zal het aantal aanbiedingen maar terug gaan schroeven. Anders krijgen ze op termijn misschien te maken met schaarste", aldus de retailexpert.

Bol.com: Coronavirus geen reden om prijzen te verhogen

Een van de grootste spelers in Nederland, Bol.com, zegt tegen NU.nl dat de mogelijke impact van het coronavirus geen reden is om bij de webwinkel de prijzen omhoog te gooien. Wel kunnen de prijzen iets hoger uitvallen door de invloed van de prijsverhoging van Coolblue.

Het systeem bij Bol.com dat de prijzen bepaalt, houdt namelijk rekening met de prijzen in de markt. Gaan die omhoog, dan kunnen de prijzen mogelijk ook omhoog. De voorlichter benadrukt dat dit wel in de gaten wordt gehouden. Verder worden de buffers aan voorraden bij het bedrijf iets vergroot om vooruit te lopen op mogelijke problemen. "Het is iets reëels, dus we houden er rekening mee", aldus een woordvoerder.