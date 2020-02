Alliander-topvrouw Ingrid Thijssen wordt donderdag voorgedragen als nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, bevestigt de organisatie dinsdag na berichtgeving van RTL Z.

Thijssen, die in 2016 werd verkozen tot Topvrouw van het Jaar, zal in juni aan de slag gaan bij de werkgeversorganisatie en de huidige voorzitter Hans de Boer vervangen. De Boer is sinds 2014 voorzitter van VNO-NCW.

Sinds 2017 is Thijssen bestuursvoorzitter van netbeheerder Alliander. Ze is tevens commissaris bij zorgverzekeraar VGZ en het Havenbedrijf Rotterdam. Eerder werkte ze bij de NS.

Met de komst van Thijssen haalt VNO-NCW een voorzitter binnen die meer diversiteit in het Nederlandse bedrijfsleven wil zien. "Ik vind het belangrijk dat vrouwen in topfuncties zichtbaar worden en dat het de normaalste zaak van de wereld is", zei Thijssen in 2016 na de Topvrouw van het Jaar-verkiezing. "En deze verkiezing helpt daarbij."