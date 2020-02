Het Amerikaanse verkoopplatform eBay betaalt minder belasting in Nederland doordat het bedrijf intellectueel eigendom heeft overgeheveld naar dochteronderneming Marktplaats, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag.

Het concern zou voor 2,7 miljard euro aan intellectueel eigendom hebben overgeheveld naar Marktplaats. EBay zou goodwill en rechten op naam van Marktplaats hebben gezet. Ook zouden het beeldmerk en technologie op de balans van de Nederlandse dochteronderneming zijn gezet.

Het moederbedrijf van Marktplaats schrijft de intellectuele eigendom in tien jaar af. Gedurende die periode trekt eBay een deel van de afschrijvingen van de belastbare winst van Marktplaats af, waardoor het bedrijf minder belasting hoeft te betalen over de winst.

Het is overigens nog maar de vraag hoelang eBay het moederbedrijf van Marktplaats blijft. The Wall Street Journal schreef maandag dat het Amerikaanse verkoopplatform onder meer de verkoop van de Nederlandse dochter overweegt. Halverwege 2020 zal eBay een update geven over de potentiële verkoop.