De beurzen op Wall Street sloten maandag diep in het rood door de groeiende vrees om de verspreiding van het virus COVID-19. De Dow Jones leed zelfs het grootste verlies in twee jaar tijd, met een daling van bijna 3,6 procent.

De Dow Jones zag de complete winst die het dit jaar tot nu toe boekte verdwijnen. De index stond twee weken nog op een recordhoogte met ruim 29.500 punten.

Eerder op maandag sloot de AEX, de toonaangevende beursindex in Nederland, 3,9 procent lager.

Door de toenemende zorgen om het virus waren veilige havens als goud en Amerikaanse staatsobligaties in trek.

Besmettingen buiten China toegenomen

Investeerders vrezen een grotere economische impact van coronavirus dan verwacht, nu het aantal besmettingen buiten China is gestegen.

Onder meer Italië, Iran en Zuid-Korea meldden afgelopen weekend een stijging in het aantal besmettingen met het longvirus COVID-19.

De Italiaans premier Giuseppe Conte waarschuwde dat de impact op de Italiaanse economie "erg sterk" zou kunnen zijn. Het virus heeft in Italië met name het economisch sterke noorden getroffen.

Trump probeert markten te sussen

De Amerikaanse president Donald Trump probeerde de markten te sussen met een tweet niet lang na het sluiten van de beurzen.

"Het coronavirus is erg onder controle in de VS", schreef hij. "De beurzen zien er wat mij betreft erg goed uit!"