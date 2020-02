Webwinkel CoolBlue heeft zijn prijzen verhoogd en is gestopt met reclame maken, omdat er minder producten uit China binnenkomen als gevolg van het COVID-19-virus. Dat schrijft de NOS op basis van een interne mail.

Volg de laatste ontwikkelingen over het virus in ons liveblog.

Een marketing-medewerker zegt in de mail dat de verkoop wordt geminderd door "de marketing uit te zetten en de prijzen aan te passen", om zo hun "hele grote schuren tot de nok toe te vullen".

Volgens de medewerker zijn de maatregelen noodzakelijk omdat "de productie in China op een laag pitje staat". CoolBlue verwacht volgens de NOS beschikbaarheidsproblemen bij leveranciers te gaan zien in de komende weken en maanden.

Eerder werd al bekend dat de productie van iPhones in China ook mogelijk wordt vertraagd door de uitbraak van het coronavirus. Er zijn minder arbeiders beschikbaar om te werken, omdat er reisbeperkingen gelden vanwege het virus. Ook autofabrieken sluiten de deuren.

De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken coronavirus als synoniem voor dit virus.