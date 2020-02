Het Nederlandse beursgenoteerde concern Esperite NV, een biotechbedrijf, heeft een boete opgelegd gekregen van 312.500 euro, meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maandag. De toezichthouder heeft de boete opgelegd omdat het concern de verslagen over 2017 en 2018 niet op tijd heeft ingediend.

Esperite had de jaarcijfers over 2017 moeten inleveren voor 30 april 2018, maar het bedrijf deed dit pas zeven maanden later. De cijfers over de eerste helft van 2018 werden negen maanden te laat gepubliceerd en de jaarcijfers over 2018 laten nog steeds op zich wachten.

"Beleggers kunnen zich hierdoor geen oordeel vormen over de financiële positie en prestaties van Esperite", aldus de AFM.

Normaliter zou Esperite een boete krijgen van 5 miljoen euro. De AFM zou dat bedrag zelfs met een kwart hebben verhoogd door de ernst van de overtredingen, maar omdat Esperite maar een beperkte draagkracht heeft, is de boete verlaagd naar 312.500 euro.

Epserite is bekend van dochterbedrijf Cryo-Save, dat stamcellen opslaat. Het dochterbedrijf ging failliet en eerder deze maand meldde het AD dat een deel van de opgeslagen stamcellen spoorloos was.