De goudprijs is maandag naar het hoogste niveau in zeven jaar tijd gestegen door zorgen rondom de uitbraak van het coronavirus. Beleggers zien het edelmetaal als 'veilige haven' om naar te vluchten in roerige tijden.

De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) steeg maandag omstreeks 11.20 uur met 2,2 procent naar 1.685 dollar (ongeveer 1.557 euro). Het is de hoogste goudprijs sinds januari 2013.

Naast goud waren maandag ook andere edelmetalen in trek. Zo steeg de zilverprijs met 1,2 procent en werd palladium 0,5 procent meer waard.

Investeerders vluchten naar edelmetalen als goud, vanwege toenemende zorgen over de uitbraak van het COVID-19-virus. Het aantal besmettingen buiten China neemt steeds verder toe: in Italië zijn er inmiddels 150 mensen besmet, in Zuid-Korea steeg het aantal besmettingen met 161 naar 763 en in Iran zijn inmiddels 50 mensen bezweken aan de ziekte COVID-19.

Door de toegenomen zorgen gaan aandelenbeurzen wereldwijd onderuit. In Europa daalden de Nederlandse AEX, Franse CAC 40 en Duitse DAX met meer dan 3,5 procent. In Azië was de Zuid-Koreaanse aandelenindex KOSPI de grootste daler met een min van bijna 4 procent.

De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken coronavirus als synoniem voor dit virus.