De Italiaanse overheid overweegt steunmaatregelen in te voeren voor bedrijven en families die getroffen zijn door het coronavirus, meldt Bloomberg maandag op basis van een voorstel dat het persbureau heeft ingezien.

Zo zouden kleine en middelgrote ondernemingen in het noorden van het land een voorkeursbehandeling krijgen bij de verdeling van financiële steun uit een staatsfonds.

In sommige gebieden in Noord-Italië ligt het gehele openbare leven plat door de uitbraak van het coronavirus. Inmiddels zijn in Italië 150 besmettingen geconstateerd en 4 mensen overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus.

Naar verwachting worden volgende week structurelere maatregelen ingevoerd met specifiek beleid voor bijvoorbeeld de toeristische sector en de modebranche.

De Italiaanse economie kampt al langer met economische malaise. Sinds de financiële crisis is de economie van het Zuid-Europese land eigenlijk nooit echt opgekrabbeld.

In het laatste kwartaal van 2019 kromp de economie nog eens met 0,3 procent. Krimpt de economie dit kwartaal opnieuw, dan is er sprake van een recessie.

De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken coronavirus als synoniem voor dit virus.