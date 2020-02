Argentinië heeft opnieuw aangeklopt bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor financiële hulp. Volgens het IMF is de schuldenlast van het land "onhoudbaar".

Naar verluidt heeft het Zuid-Amerikaanse land minstens 100 miljard dollar (ruim 92 miljard euro) aan schuld die het waarschijnlijk niet kan terugbetalen.

Eerder heeft de nieuwe regering van Alberto Fernández al toegegeven dat het niet kan voldoen aan alle eisen van schuldeisers. Fernández verwijt de vorige regering van Mauricio Macri veel te veel leningen te hebben afgesloten.

Onder die vorige regering werd ook al een overeenkomst gesloten over 57 miljard dollar van het IMF aan financiële hulp aan Argentinië, maar na de verkiezingswinst van Fernández is dit plan in de ijskast gezet.

Het IMF heeft al wel 44 van de 57 miljard uitgeleend aan Argentinië en IMF-directeur Kristalina Georgieva heeft gezegd dit terug te willen. Een nieuwe overeenkomst ligt nog niet vast. Het gaat om voorlopige gesprekken en er zijn nog veel problemen die moeten worden opgelost.