Werken in een kantoortuin kan tot vermoeidheid, concentratieverlies en zelfs tot burn-outs leiden bij werknemers. Dat concludeert tv-programma De Monitor maandag na een rondgang onder ruim negentig leden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Geluidshinder en te veel prikkels worden door werknemers genoemd als belangrijkste klachten over het werken in een kantoortuin, een open kantoorruimte zonder afscheidingen met meer dan acht collega's.

Deze klachten uiten zich vaak in vermoeidheid, een gebrek aan concentratie en hoofdpijn, wat vervolgens weer tot verzuim leidt. Meer dan 90 procent van de bedrijfsartsen zegt dat de werknemers die bij hen komen de kantoortuin als een van de oorzaken van hun verzuim noemen.

Vier op de vijf artsen geeft tegenover De Monitor aan dat ze denken dat het ziekteverzuim zal dalen als mensen met minder collega's in een ruimte zitten, maar 70 procent van de ondervraagden geeft aan dat werknemers maar weinig ruimte hebben om zich tegen de kantoortuin te verzetten.

"Even de deur dichtdoen bij herrie van collega's is er niet bij. Rust door afsluiting, via bijvoorbeeld een koptelefoon, is een 'escape', geen oplossing", zegt de NVAB in reactie. "Goede arbeidsomstandigheden zijn maatwerk; wat voor de één werkt, is juist ziekmakend voor de ander."