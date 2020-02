Aandelenbeurzen in Azië zijn maandag slecht aan de week begonnen door toenemende zorgen over de uitbraak van het coronavirus in Zuid-Korea, Italië en het Midden-Oosten. Door de zorgen gingen aandelenbeurzen onderuit en zochten investeerders hun toevlucht in goud.

De Zuid-Koreaanse aandelenindex KOSPI werd het hardst geraakt, met een min van bijna 4 procent. De zorgen over de uitbraak van het COVID-19-virus namen toe, nadat het land meldde dat het aantal besmettingen met 161 was toegenomen en het dodenaantal was opgelopen naar zeven. In totaal zijn er nu 763 Zuid-Koreanen besmet met het coronavirus.

Aandelenbeurzen in nabijgelegen landen, zoals de Hongkongse Hang Seng Index en Japanse Nikkei lieten ook rode cijfers zien, met dalingen van respectievelijk 1,5 en 0,3 procent.

Europese beurzen lijken ook flink in het rood te openen. De Euro Stoxx 50, een aandelenindex op basis van de vijftig belangrijkste aandelen uit eurozonelanden, stond voorbeurs ongeveer 2 procent lager. De zorgen in Europa over het coronavirus zijn toegenomen, nadat zondag bekend werd gemaakt dat het aantal besmettingen in Italië was opgelopen naar boven de 150. Door de besmettingen zijn een aantal dorpen in het noorden van Italië in quarantaine gezet.

Door de toenemende zorgen over de uitbraak van het coronavirus steken veel investeerders hun geld in goud. Het edelmetaal wordt vaak door investeerders gebruikt als toevluchtsoord in onzekere tijden. Maandag steeg de goudprijs met 1,3 procent naar het hoogste punt sinds 2013: 1.665 dollar (zo'n 1.540 euro) per troy ounce.

De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken coronavirus als synoniem voor dit virus.