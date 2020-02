Online shoppen bij webwinkels buiten Europa levert onverantwoorde risico's op. Dat blijkt uit een steekproef die de Consumentenbond heeft gedaan. Twee derde van de onderzochte artikelen zou niet in de winkels mogen liggen.

De Consumentenbond onderzocht samen met vijf andere Europese consumentenorganisaties 250 artikelen die online waren gekocht bij webwinkels als AliExpress, Wish, Amazon, Light in the Box en eBay. Het gaat dan om onder meer usb-laders, powerbanks, rookmelders, kerstverlichting en speelgoed.

Met 165 van de 250 artikelen bleek iets mis. Usb-laders kunnen een schok geven of oververhit raken. Een aantal rookmelders bleek niet af te gaan bij rook en 90 procent van de bestelde kerstverlichting bleek niet in orde met risico op brand.

Veel producten bevatten schadelijke stoffen. Een deel van het speelgoed bevatte 200 keer de toegestane hoeveelheid weekmakers. En de meeste tandenbleekmiddelen bevatten meer waterstofperoxide dan is toegestaan.

"Ik schrik echt van de resultaten", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. "Consumenten realiseren zich onvoldoende dat ze spullen kopen van aanbieders die zich niet aan de Europese regels houden. Daardoor lopen ze enorme risico’s."

De Consumentenbond adviseert dan ook om geen kleding, sieraden, cosmetica, speelgoed of apparaten die op stroom werken te kopen via een platform buiten de EU.