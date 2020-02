Meer dan zeventig vluchten op luchthaven Schiphol zijn zondag geannuleerd wegens de barre weersomstandigheden. Tientallen andere reizen liepen enkele uren vertraging op, blijkt uit vliegverkeersdata van Schiphol.

Een woordvoerder van KLM bevestigt dat de slechte weersomstandigheden, in het bijzonder de harde windstoten, het vliegverkeer parten spelen. De vertraging zou de komende uren moeten afnemen.

Meerdere vluchten hadden als eindbestemming Londen en Berlijn, waar het zondag ook stormt. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders door de geannuleerde vluchten getroffen zijn.

Schiphol liep in al eerder averij op door diverse stormen. Ciara, die begin februari over Nederland raasde, zorgde voor 240 geschrapte vluchten. Opvolger Dennis zorgde een week later voornamelijk voor vertraging.