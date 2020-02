Amazon doneert geld aan Narconon, een aan de Scientologykerk gelieerde afkickkliniek, bericht The Guardian zaterdag. Consumenten kunnen via de website een half procent van het aankoopbedrag doneren aan een selectie van goede doelen, waarvan het omstreden Narconon er één is.

Narconon gebruikt in meer dan twintig landen de methode van Scientology-oprichter L. Ron Hubard om alcohol- en drugsgebruikers van hun verslaving af te helpen. In 2013 moest de kliniek daar in Nederland mee ophouden, omdat de vitaminecocktails, lichamelijke oefeningen en dagelijkse saunasessies gevaarlijk zouden zijn en er geen medisch opgeleid personeel in dienst was.

Volgens critici zijn de afkickprogramma's een manier om mensen tot de Scientologykerk te bekeren. Britse en Amerikaanse klanten van Amazon kunnen een donatie doen aan vestigingen van Narconon in Londen en Florida. De Britse tak doet ook veel aan voorlichting op middelbare scholen.

Het donatieprogramma Amazon Smile werd in 2013 gelanceerd en heeft sindsdien al meer dan 3 miljoen pond (3,58 miljoen euro) weggegeven. Volgens de president van Narconon UK, Noel Nile, is Amazon Smile een "uitstekend initiatief voor het geven van fondsen". "Narconon-medewerkers hebben het afgelopen jaar lezingen gegeven aan 27.000 leerlingen en leraren, waardoor de leerlingen de kennis van de gevaren van drugs krijgen, zodat ze de juiste keuzes kunnen maken."

Op de Duitse Amazon-website, die ook Nederlandse klanten bedient, kan niet aan Narconon worden gedoneerd. De Nederlandstalige Amazon-website wordt waarschijnlijk in de loop van dit jaar actief.