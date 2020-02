De Amerikaanse bank Wells Fargo schikt met de Amerikaanse overheid voor een bedrag van 3 miljard dollar (2,77 miljard euro). Het strafrechtelijk onderzoek naar de bank zal voor drie jaar worden stopgezet. Onderdeel van de schikking is een boete van een half miljard dollar, waarmee een fonds voor benadeelde investeerders wordt opgezet.

Wells Fargo kwam in opspraak in 2017. Er werden 3,5 miljoen nepbankrekeningen aangetroffen. Dat was een gevolg van de hoge prestatiedruk op de werkvloer, gaf de bank zelf toe. Medewerkers werden veertien jaar lang betaald op basis van het aantal rekeningen dat klanten hadden.

Wells Fargo zou tussen 2012 en 2016 klanten ook hebben aangespoord om producten te kopen die ze niet nodig hadden en nooit zouden gebruiken. "Deze regeling houdt Wells Fargo verantwoordelijk voor zijn fraude", schrijft de financiële waakhond SEC in een verklaring.

Wells Fargo-topman Charles Scharf, die aantrad na het schandaal, schreef: "We zetten alle nodige middelen in om ervoor te zorgen dat zoiets niet meer gebeurt, terwijl we Wells Fargo ook vooruithelpen."

Vorige maand kregen acht voormalige bestuurders van de bank al voor in totaal 59 miljoen dollar aan boetes opgelegd. Zij mogen nooit meer in de financiële sector werken.