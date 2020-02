De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid start een onderzoek naar minderjarige YouTube-sterren. Er is mogelijk sprake van kinderarbeid. De inspectie verwacht de tweede helft van dit jaar de resultaten te presenteren.

"Er is sprake van kinderarbeid als er een contract is en een gezagsrelatie," legt woordvoerder Paul van de Burg van de Inspectie SZW uit. "Dus als iemand anders bepaalt dat het kind een leuke vlog moet maken over bijvoorbeeld NU.nl en het kind daar vervolgens geld voor krijgt."

Er staan 652 Youtubers als zelfstandig ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, blijkt uit cijfers van het Algemeen Dagblad. Een groot aantal van hen is minderjarig.

"We weten dat er contracten zijn en dat er geld in omgaat," zegt Van de Burg. De komende maanden gaat de inspectie in kaart brengen welke constructies er bestaan tussen kinderen, ouders en bedrijven die de vlogs sponsoren.

De Inspectie is niet van plan gelijk boetes uit te delen. "Dit is een nieuw fenomeen. Toen de kinderarbeidstijdenwet werd opgesteld, bestonden kindvloggers nog niet."