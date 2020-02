De hoogste baas van ING, Ralph Hamers, maakt de overstap naar het Zwitserse UBS, dat van de banken de grootste vermogensbeheerder ter wereld is. Terwijl Hamers in Zwitserland wordt geroemd als "digitaliseringsexpert" en "zwaargewicht", komt hij in eigen land lastig af van het imago van graaiende bankier.

De overstap is opmerkelijk, omdat Hamers zich tot nog toe altijd heeft gericht op huis-tuin-en-keukenbankieren. In één klap krijgt de man die liever niet het vliegtuig pakt wegens het klimaat een van de machtigste posities in het vermogensbeheer, met verantwoordelijkheid voor het geld van de superrijken.

Hamers bracht het grootste deel van zijn werkende leven bij ING door, trad er in 2013 aan als jongste CEO bij de bank ooit, en was er de aanjager van verregaande digitale vernieuwingen. Onder zijn leiding werd de staatssteun van 10 miljard euro tijdens de crisis volledig terugbetaald (met rente) én groeide de bank op commercieel vlak.

En toch zal hij in Nederland vooral herinnerd worden door 'rampjaar' 2018.

Storm van kritiek

Dat begon met een storm van een kritiek. De raad van commissarissen wilde in maart de beloning van Hamers met 50 procent verhogen naar 3 miljoen euro per jaar. "Ralph Hamers is Eredivisie, maar werd Jupiler League betaald", zei rvc-voorzitter Jeroen van der Veer toentertijd.

Maar dat schoot in het verkeerde keelgat van klanten, medewerkers en de politiek, die het als trucje zagen om het bonusplafond te omzeilen, omdat de salarisverhoging deels in aandelen zou worden uitbetaald. De loonsverhoging werd ingetrokken, maar in de media werd Hamers al weggezet als graaiende bankier.

Dat ING in september een recordschikking trof met het Openbaar Ministerie, deed dat imago geen goed. De bank betaalde met 775 miljoen euro strafvervolging af. Tussen 2010 en 2016 zou de bank ernstig zijn tekortgeschoten in het toezicht op witwaspraktijken.

Smet op Hamers' blazoen? Niet in Zwitserland

Bij ING rolden koppen, maar Hamers bleef zitten. Dat hij nu alsnog vertrekt, komt onverwacht, maar wordt nauwelijks betreurd. "Mark Rutte zou zeggen: toedeloe!", zei VVD'er Roald van der Linde tegen het FD. Wie hem zal opvolgen, blijft de vraag. Na de aderlating van afgelopen periode zijn er niet direct geschikte kandidaten voorhanden.

Het smet op Hamers' blazoen is een stuk minder sterk over de grens. UBS-bestuursvoorzitter Axel Weber roemde hem als een "doorgewinterde en zeer gerespecteerd bankier" onder wiens leiding ING is verworden tot "een van de beste voorbeelden van digitale innovatie in het bankwezen."

In vergelijking met UBS is ING bijna het braafste jongetje van de klas. UBS stond tot de crisis bekend om zijn riante bonuscultuur en kampte afgelopen jaren met meerdere schandalen rondom manipulatie en witwassen.

Rijkelijke beloning

Hamers' voorganger bij UBC, Sergio Ermotti, werd in 2011 aangesteld om flink de bezem door de bank te halen. Aan Hamers de taak om die koers te blijven varen. Daar zal hij ook rijkelijk voor worden beloond: Ermotti verdiende in 2018 12,2 miljoen euro - bijna zeven keer zoveel als de 1,8 miljoen euro die Hamers bij ING kreeg (in EU-landen is een bonusplafond ingesteld).

"Het gaat niet om geld, het gaat om leiderschap," zei Weber van UBS. "We verwachten resultaat. Sergio [Ermotti] heeft resultaten laten zien. Als hij het ook goed doet, zal hij ook goed betaald worden." Precies waar Hamers altijd voor gepleit heeft.