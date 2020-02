De begrotingstop van de leiders van de 27 leden van de Europese Unie (EU) in Brussel over een nieuwe lange termijnbegroting is vrijdag abrupt geëindigd zonder dat er een akkoord bereikt is. Zo werd rond half acht in de avond duidelijk.

De Europese bestuurders hebben twee dagen gesteggeld over een nieuwe begroting voor de EU -zonder het Verenigd Koninkrijk- voor de periode van 2021 tot 2027. Onder andere Nederland wil het budget houden op 1 procent van het Europese bruto nationale inkomen, andere landen willen dat het budget verhoogd wordt.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel liet vrijdagavond weten dat nog niet bekend is wanneer verder wordt onderhandeld. De Franse president Macron zei dat duidelijk was geworden dat de EU het VK niet nodig had om het niet eens te kunnen worden.

De Europese begroting, officieel het Meerjarig Financieel Kader geheten, legt limieten vast voor de uitgaven van de Europese Unie, zowel in totaal als voor specifieke gebieden. Oftewel: hoeveel mag de EU in de komende zeven jaar uitgeven en waaraan.

Nederland behoort tot de zuinige landen

Het voorstel dat nu op tafel lag, kwam van Charles Michel, president van de Europese Raad. Hij zette in op een begroting van 1,074 procent van het bruto nationaal inkomen van de EU. In de huidige begroting is dat 1,03 procent.

Er is verschil van mening tussen de lidstaten over de omvang van de begroting en waar het geld precies aan besteed wordt. Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk willen de hand op de knip houden, landen die veel Europese subsidies krijgen als Frankrijk en Portugal en landen als Roemenië, Hongarije en Polen, die veel geld krijgen omdat het armere landen zijn, willen de begroting juist verhogen.

De tegenstanders van een grotere EU-begroting willen ook dat de Europese gelden anders besteed worden. De begroting moet moderner. Zo zou er minder geld moeten naar 'ouderwetse' subsidiebronnen als landbouw en potjes voor armere landen (het Cohesiefonds), maar meer naar R&D, migratie en bestrijding van klimaatverandering.