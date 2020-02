Kledingketen Zeeman introduceert volgende week een kledinglijn met stukken die gedragen kunnen worden door zowel mannen als vrouwen. Bovendien prijkt op de mouwen van de hoodies, truien en T-shirts een merkje, een geborduurde Z.

"Op 29 februari introduceren we de #BasicZ-collectie", bevestigt Kasper Figee, hoofd merken en campagnes van Zeeman, naar aanleiding van een bericht van Adformatie over de nieuwe lijn. "Het is een trend dat mannen en vrouwen elkaars kleding dragen, daar spelen we op in."

De kleding is gemaakt van 100 procent biologische katoen. "Met een geborduurd logo van een Z'tje op de mouw." Eerder bracht Zeeman al een unisex sneaker op de markt. "In de nieuwe lijn zitten ook weer sneakers", zegt Figee. De kleding varieert in maat van XS tot XL, de schoenen van maat 37 tot 45.